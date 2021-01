Schüler starten Initiative zur Mülltrennung

Schüler des Technischen Gymnasiums Lallingen entwarfen und bauten gemeinsam im Rahmen eines Schulprojekts zwei große Abfallbehälter mit vier integrierten Tonnen, zur besseren Mülltrennung. Als die Behälter am Mittwochmorgen in im Zentrum von Differdingen aufgestellt werden, erzählt Schülerin Raquel stolz: «Das ist der Höhepunkt unseres Projektes, das wir seit Beginn des Schuljahres vorbereitet haben».

Die speziellen Müllbehälter wurden mit Hilfe von Silikon vor der Schule in der Rue Emile-Mark und in der Nähe des Einkaufszentrums Opkorn auf der Straße befestigt. Ursprünglich sollten sie in der Avenue de la Liberté platziert werden, aber das Projekt nahm eine Wendung: «Die Avenue de la Liberté ist abschüssig, was technische Probleme mit sich bringt. Außerdem gibt es hier, in der Nähe der Schule und der öffentlichen Verkehrsmittel, mehr Verkehr», erklärt Philippe Reuter von der Umweltabteilung der Gemeinde Differdingen.

Von nun an «müssen wir hoffen, dass die Leute sich die Mühe machen, die Mülleimer richtig zu benutzen», sagt Raquel. In den kommenden Monaten soll eine Analyse darüber durchgeführt werden, wie die Kombi-Mülleimer bei den Bürgern ankommen. Zudem soll bald ein Erklärvideo zu dem Projekt erscheinen.