Verursacher eines tödlichen Unfalls festgenommen

Der 35-jährige Luis B. hatte im Oktober 2019 einen Unfall mit Todesfolge verursacht, als er unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu schnell gefahren war. Zwei Monate nach der Tat wurde er auf Kaution freigelassen und verschwand. Am 14. Mai 2021 wurde er von der Strafkammer des Bezirksgerichts Diekirch wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Um die Strafe zu vollstrecken, hatte die Generalstaatsanwaltschaft am 5. Juli 2021 einen Europäischen Haftbefehl ausgestellt. «Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Zielfahndungseinheiten (Fugitive Active Search Teams - FAST) in Luxemburg und den Kollegen der Zielfahndung Rheinland-Pfalz konnte Luis B. am Mittwoch, den 9. Februar 2022, in Deutschland festgenommen werden», teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Der Mann befindet sich noch immer in Deutschland in Haft. Die luxemburgische Justiz hat jedoch alle Schritte unternommen, um seine Auslieferung an das Großherzogtum zu erwirken.

(mc/L'essentiel)