Die EU wird Luxemburg künftig mehr Geld kosten

Während in Großbritannien der Brexit für Aufruhr sorgt, bereitet sich die Europäische Union darauf vor, auf die Briten zu verzichten. Am Montag hat Finanzminister Pierre Gramegna den Mitgliedern des Finanz- und Haushaltsausschusses die europäischen Pläne für Luxemburgs künftigen Finanzbeitrag vorgestellt. Anfang Mai schlug die Europäische Kommission den 27 Mitgliedsstaaten einen neuen Haushalt vor, der die Verluste durch den Brexit ausgleichen soll.

Dieser sieht vor, dass die Mitgliedstaaten nach 2020 statt bislang 1,03 Prozent künftig 1,114 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens in das EU-Budget einspeisen, erklärte Pierre Gramegna. In der Praxis könnte dies für Luxemburg einen Anstieg von vielen Millionen Euro pro Jahr bedeuten. «Die Europäische Union kostet das Großherzogtum derzeit zwischen 350 und 380 Millionen Euro pro Jahr, also 1,50 Euro pro Tag und Bürger Luxemburgs», sagte der Minister. In Zukunft, wenn der Brexit in Kraft ist, könnte Luxemburg «zwischen 380 und 500 Millionen Euro pro Jahr zahlen müssen», so Gramegna. Eine genaue Zahl sei schwer zu schätzen.

Reduziertes Budget für Landwirte

Auch die Verwendung der Haushaltsmittel wird überprüft, mit direkten Folgen für die luxemburgische Wirtschaft. Die Europäische Kommission schlägt vor, den EU-Haushalt für Grenzschutz, Migration und Verteidigung auf 34,4 Milliarden Euro zu verdreifachen. Die Mittel für das Programm Erasmus+ und für Investitionen in Forschung und Innovation werden ebenfalls verdoppelt.

Im Gegenzug werden die Haushaltsmittel für die Kohäsionspolitik und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) um sieben Prozent beziehungsweise fünf Prozent gekürzt. Für Luxemburg wird die Kürzung der GAP unmittelbar spürbar sein. Das Großherzogtum erhält somit 3,8 Prozent weniger direkte Beihilfen für die Landwirte und 14 Prozent weniger für die nachhaltige Entwicklung, erklärt Gramegna. Allerdings werde Luxemburg mit diesen Haushaltskürzungen leben können, sofern «staatliche Beihilfen diesen Verlust ausgleichen können».

