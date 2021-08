Mini-​​Schueberfouer rückt in greifbare Nähe

Momentan laufen die Vorbereitungen für den «Fun um Glacis» in der Hauptstadt auf Hochtouren. Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des «D'Stad Lieft»-Programms stattfindet, handelt es sich zwar nicht um die eigentliche Schueberfouer, sondern um eine an Corona angepasste Form davon. Dementsprechend liegen die Attraktionen in diesem Jahr weiter voneinander entfernt. Insgesamt 20 Attraktionen – unter anderem zwei Achterbahnen, neun Spielstände und fünf Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste – stehen den Besuchern vom 21. August bis zum 12. September auf dem 28.000 Quadratmeter großen Gelände zur Verfügung.

Parkplatz



Das Parken in der Nähe des Geländes in den Straßen von Limpertsberg und Pfaffenthal ist, außer für Anwohner mit Parkausweis, bis 1 Uhr nachts gebührenpflichtig.

Bei einem solchen Anlass dürfen die Naschkatzen natürlich nicht vergessen werden. So befinden sich in der 7300 Quadratmeter großen Gastronomie-Zone insgesamt acht Imbissständen mit zum Teil überdachten Terrassen und vier Süßwarenstände. Für Nervenkitzel sorgt die weltgrößte mobile Achterbahn «Olympia Looping». Mit einer Streckenlänge von 1250 Metern, einer Höhe von 32,5 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer ist der Fünfer-Looping ganz bestimmt etwas für Abenteuerlustige.

Die Bayernkurve kommt zurück nach Luxemburg:

Nicht ohne Schutzmaske

Selbstverständlich unterliegt der Veranstaltung einigen Hygienevorschriften, die kürzlich vom Gemeinderat vorgelegt wurden. Der Glacis-Parkplatz ist in zwei Zonen eingerichtet: In Zone «A» befinden sich die Fahrgeschäfte und Spielständen. «Zone B» ist der Gastronomie vorbehalten. In «Zone A» wird zwar kein «CovidCheck»-Zertifikat verlangt, doch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem gesamten Gelände, in den Warteschlangen sowie auf den Attraktionen Pflicht. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Pflicht jedoch ausgenommen. Vor jeder Nutzung der Fahrgeschäfte, Attraktionen und Spielstände sind die Hände zu desinfizieren. Das Mitbringen sowie der Verzehr von Speisen und Getränken in Zone A sind nicht gestattet.

Wer sich dazwischen zum Ausruhen in Zone B aufhalten möchte muss ein «CovidCheck»-Zertifikat mitbringen. Damit sollen sich vollständig Geimpfte, negativ Getestete und Genesene ausweisen. Außerdem können sich Gäste am Eingang von Zone B einem Schnelltest unterziehen. Da die Teststation wahrscheinlich ausgelastet sein wird, wird empfohlen, einen Zertifikat mitzubringen.

Besucher, die den «CovidCheck» bereits absolviert haben, erhalten ein Armband, mit dem sie sich frei in beiden Zonen auf dem Gelände bewegen können. Darüber hinaus muss auf dem Gelände an einem Tisch gegessen und getrunken werden.

Booster Maxxx Mega 4G?

Hangover The Tower:

(jw/L'essentiel)