«Adieu, Trump, wir werden dich nicht vermissen!»

Schon nach der Bekanntgabe des US-Wahlergebnisses hatte Luxemburgs Politiklandschaft offen das Ende der Ära Trump begrüßt. Demnach ist es nicht sonderlich überraschend, dass auch die Botschaften anlässlich der Amtseinführung Joe Bidens am Mittwoch ins selbe Horn blasen – angefangen bei Premierminister Xavier Bettel (DP), der Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris «viel Erfolg» wünscht und mit Freude der neuen Zusammenarbeit mit den USA entgegenblickt.

Congratulations & happy #InaugurationDay to @JoeBiden & @KamalaHarris, now officially the 46th @POTUS & @VP! I wish you & your administration great success and look forward to working with you on fostering the ties between our countries & enhance our transatlantic cooperation. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 20, 2021

Ob es Diplomatie oder Kalkül ist, dass Donald Trump nicht erwähnt wird, bleibt dem Leser der Nachricht überlassen. Mars Di Bartolomeo (LSAP) machte aus seiner Meinung keinen Hehl: «Adieu, ehemaliger Präsident, wir werden dich nicht vermissen. Präsident Biden, die Hoffnung kehrt mit Ihrem Amtsantritt zurück», twittert der ehemalige Präsident Chambre des Députés.

Adieu Expotus Trump. We are not gonna miss you. Welcome #PresidentBiden. So many hopes come back with Your #investiture . pic.twitter.com/4Lv1luDtQe — Mars Di Bartolomeo (@Mars_Bartolomeo) January 20, 2021

Weitere Regierungsmitglieder begrüßten Joe Biden im Amt, so auch Claude Turmes (Déi Gréng). Der Energieminister feiert einen «neuen Tag für das Klima» und ruft zu einer «neuen Partnerschaft für einen besseren Planeten» auf. Passend, will doch Joe Biden mit den USA wieder in das Pariser Klimaabkommen eintreten.

It’s a new day for the climate. President @JoeBiden brings science-based, responsible climate policy back. Welcome back #USA: Let’s build together a new partnership for a better planet — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) January 20, 2021

Auf Oppositionsseite meldete sich die Chamber-Abgeordnete Martine Hansen (CSV) zum Amtsantritt des Duos Biden-Harris zu Wort. Sie hofft auf «einen Neuanfang für Amerika, für Europa, für die transatlantischen Beziehungen und für die ganze Welt. Danke für Ihre Botschaft der Einheit und Hoffnung. Es ist genau das, was in diesem Moment gebraucht wurde».

Congratulations Mr. President and Madam Vice-President! All the best for your presidency! It is a new beginning for America, for Europe, for our transatlantic bond, for the whole world. And thank you for your message of unity and hope. For both is exactly what we need right now. — Hansen Martine (@HansenMartine2) January 20, 2021

