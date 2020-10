40.000 Radfahrer beim Vëlosummer 2020 gezählt

«Der Vëlosummer war ein riesen Erfolg», das betonten François Bausch (déi gréng) und Lex Delles (DP) mehrfach während der Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Vor allem an den August-Wochenenden seien Tausende Personen aufs Fahrrad gestiegen, um die verschiedenen Strecken in den 18 teilnehmenden Gemeinden zu entdecken. Besonders die Routen im Ösling hätten eine Vielzahl an Menschen angezogen. Gerade die Strecken, die auf Eigenintiative mit in das Programm aufgenommen wurden. «Die Gemeinden waren frustriert, dass wir sie nicht für die Initiative vorgesehen hatten, also haben wir das schnell geändert», verriet Mobilitätsminister Bausch.

«Schnelligkeit» war überhaupt ein Leitthema des Vëlosummer, denn die Idee wurde äußerst spontan auf die Beine gestellt und geplant. «Ohne die Gemeinden und die Straßenverwaltung wäre dies überhaupt nicht möglich gewesen», verwies Bausch auf die Arbeit seiner Helfer. Ihr Ziel hätten sie aber trotz dieser Spontanität erreicht. «Wir konnten die Menschen auf unterschiedlichen Routen verteilen und sie gleichzeitig wieder für das Fahrradfahren begeistern», freute sich Bausch.

Fortsetzung im kommenden Jahr

Insgesamt 40.000 Personen konnten die Minister mit ihrer Initiative dazu bewegen, Luxemburg per Fahrrad zu erkunden. Gezählt wurden eigentlich 62.000, um die Zahlen allerdings nicht zu verfälschen, wurden sämtliche Fahrer abgezogen, die zweimal über einen Zähler gefahren sind. Zudem wurden 17.000 Karten mit den jeweiligen Routen und Zusatzinfos verteilt. Die Zahl der Teilnehmer stammt von Kamerazählern und Zählern, die auf dem Boden installiert wurden. «Das Konzept hat vor allem so gut funktioniert, weil es kohärent war: Urlaub zu Hause in Kombination mit der Entdeckungsreise auf dem Fahrrad», erklärte Tourismusminister Lex Delles die zahlreiche Beteiligung am Vëlosummer.

Voller Freude über den Erfolg ihres gemeinsamen Projektes verkündeten die zwei Minister auch die Fortsetzung des Vëlosummer im Jahr 2021. Diesmal hätten sie mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten und einen genauen Plan auszutüfteln. «Unser Ziel ist es keinesfalls, einfach nur Straßen zu sperren», versicherte der Mobilitätsminister. Anschließend erklärte er, dass die Gemeinden für das kommende Jahr selbst Strecken vorschlagen können. Stichdatum für diese Vorschläge ist am 15. Dezember diesen Jahres. «Wir werden auch wieder Vorschläge machen, aber es wird keine Strecke ohne die Zustimmung der jeweiligen Gemeinden geplant werden.»

(lm/L'essentiel)