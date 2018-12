Neuer Tarifvertrag tritt bis 2020 in Kraft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gute Nachrichten für rund 2400 Beamte und Staatsangestellte in Luxemburg. Am Montagmorgen wurde eine Änderung des Tarifvertrags von Innenminister Dan Kersch (LSAP) sowie den Gewerkschaftern Céline Conter (LCGB) und Christian Sikorski (OGBL) unterzeichnet. In Kraft treten soll der Text bis 2020.

Der neue Tarifvertrag sieht einige Vorteile für die Angestellten, wie zum Beispiel die einmalige Auszahlung eines Bonus, vor. Dieser soll im Mai 2019 ausgezahlt werden und entspricht einem Prozent des Jahresgehalts 2017. Des Weiteren werden die Familien- und Verpflegungszulagen erhöht, sowie Weiterbildungen für Angestellte geplant. Dan Kersch schätzt die Kosten für die Prämie auf 1,3 Millionen Euro und 5,5 Millionen Euro für die Änderungen der Strukturmaßnahmen.

Die Gewerkschaften sind zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen. Sowohl Céline Conter als auch Christian Sikorski sprachen am Montag von einem «konstruktiven Dialog» mit der Regierung, insbesondere mit dem Innenminister.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)