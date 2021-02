Psychotherapie wird von der CNS bald erstattet

Psychotherapeutische Behandlungen werden bald von der Krankenkasse übernommen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilt, würde die großherzoglichen Verordnung vom 12. Februar 2021 die Beziehungen zwischen der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) und der repräsentativen Berufsgruppe der Psychotherapeuten in Luxemburg regeln. Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung Übernahme der Kosten für Psychotherapien.

«Diese Regelung ermöglicht es, kurzfristig die Arbeit an der Nomenklatur fortzusetzen», heißt es in der Mitteilung. Um eben «psychotherapeutische Behandlungen sowie die Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse durch eine Änderung der Satzung der CNS einzubeziehen». Die Kostenerstattung für psychotherapeutische Handlungen wird im Großherzogtum schon lange von den Fachleuten der Branche gefordert.

Die Regierung hörte demnach auf die Forderungen der Psychotherapeuten, die sich während der Gesundheitskrise an vorderster Front wiederfanden. «Die psychische Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens der Menschen», heißt es in der Mitteilung, «und psychotherapeutische Handlungen sind neben anderen Handlungen in diesem Bereich eine wichtige Unterstützung für Versicherte, die professionelle Hilfe benötigen».

(pp/L'essentiel)