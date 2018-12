War das der trockenste Herbst der Geschichte?

In LUXEMBURG hat es in den letzten Monaten sehr wenig geregnet. Diese Beobachtung wurde durch den Herbst-Newsletter des Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) bestätigt, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Die verschiedenen Kontrollpunkte im Großherzogtum verzeichneten eine Niederschlagsmenge, die «30 bis 60 Prozent niederiger» war, als der Durchschnitt des Referenzzeitraums (2001-2010).

So wird das Wetter!







Die Niederschlagsmenge ist sogar «die drittniedrigste» seit 1947, so LIST. Die Berechnungen werden gestützt auf die gemessenen Werte der MeteoLux-Stationen und der Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA).

Die Temperaturen lagen im Zeitraum zwischen 31,2 Grad in Echternach und -6,2 Grad in Schipmach. Sie waren im Referenzzeitraum (1981-2019) «oft weit überdurchschnittlich».

(jg/L'essentiel)