Luxemburger entdeckte wahren Bücherschatz

Auch in diesem Jahr werden wieder tausende Exemplare der Harry-Potter-Saga unter den Weihnachtsbäumen liegen. Die Geschichte fasziniert auch 23 Jahre nach der Erscheinung des ersten Bandes «Harry Potter und der Stein der Weisen», zu Luxemburgisch «Den Harry Potter an den Alchimistesteen», junge und alte Leser.

Nur wenige Verlage glaubten seinerzeit an J.K. Rowlings Bucherfolg, und so erschien das erste Buch im Oktober 1996 in einer Auflage von nur 500 Stück. 300 wurden an Schulen und Bibliotheken verteilt. Weitere 200 befinden sich in den Händen von Privatpersonen, die sich teilweise nicht darüber im Klaren sind, dass sie einen echten Schatz besitzen. Jim Spencer vom Auktionshaus Hansons hat sich auf die Suche nach den besonderen Exemplaren gemacht und in einem Jahr bereits fünf davon gefunden.

Jackpot für einen Briten aus Luxemburg.

Anfang des Jahres hatte ein britischer Auswanderer in Luxemburg – der anonym bleiben möchte – den Jackpot geknackt: Sein Exemplar wurde im Oktober für 60.000 Pfund, umgerechnet etwas mehr als 65.800 Euro, versteigert.

«Ich war sehr überrascht und schockiert.»

Der Besitzer des Buches, der mit einer Luxemburgerin verheiratet ist, hatte es gekauft, damit seine Kinder Englisch lernen können. «Vor ein paar Monaten, als J.K. Rowling wieder in die Öffentlichkeit rückte, beschloss ich, die Harry-Potter-Reihe erneut zu lesen,» wird er auf der Website des Auktionshauses zitiert.

Auf der Seite der BBC habe er gesehen, dass die Erstausgaben einiges wert sein könnten, daraufhin kontaktierte er Jim Spencer, um zu prüfen, ob das Werk, das sich seit 21 Jahren in seiner Bibliothek befindet, zu den «Schätzen» gehört. «Ich war sehr überrascht und schockiert, als ich feststellte, dass mein Exemplar alle Kriterien erfüllt.» Seine Kinder hatten Bilder in das Buch geklebt, aber sonst war es in sehr gutem Zustand. Mit dem Erlös der Auktion könne er nun den Studienkredit seiner Tochter abbezahlen.

