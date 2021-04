Baubranche warnt vor Materialengpässen

Die Baubranche im Land warnt vor einem zunehmenden Mangel an Baumaterialien. «Die ersten Alarmrufe ertönten kurz vor den Osterfeiertagen», bestätigt Patrick Koehnen, Generalsekretär des Handwerkerverbands, der gerade einen Brief an den Minister für öffentliche Arbeiten, François Bausch, geschickt hat, in dem er um Hilfe bittet.

«Die Verknappung betrifft vor allem Holz und Stahl, aber auch Dämmstoffe und Kunststoffe, wie zum Beispiel Rohre», beklagt Roland Kuhn, Präsident des Hauptverbandes der Bauindustrie und des Tiefbaus. «Das Besorgniserregendste ist, dass kein Ende dieses Zustandes in Sicht ist, ich habe keine Ahnung, wie lange er anhalten könnte».

« Wir haben genug, um bis zu den Ferien durchzuhalten »

Auch die Baustoffgroßhändler bestätigen die Situation: «Wir haben genug, um bis zu den Ferien durchzuhalten», sagt Glaesener-Betz. «Wir hatten uns bis an die Grenzen unserer Lagerkapazität gefüllt und haben noch einige Reserven, aber nicht für alle Produkte. Letztes Jahr waren wir ohne Personal, aber wir hatten die Produkte; dieses Jahr haben wir das Personal, aber kein Material mehr.»

Die unmittelbare Folge dieses Mangels ist die immer häufigere Nichteinhaltung der Bautermine durch die beauftragten Firmen. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, ist schwer abzusehen. «Wir stehen noch am Anfang des Phänomens», erklärt Patrick Koehnen. Roland Kuhn beschreibt, dass die Situation von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein kann. Es könne aber durchaus passieren, dass Projekte ganz gestoppt werden müssen.

(jf/L'essentiel)