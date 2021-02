SNPGL und Kox liefern sich Schlagabtausch

Die Debatte über die Gewalt im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt nach dem Tod des jungen Rafael hat sich zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen Gewerkschaft und dem Innenministerium entwickelt. Nach der Veröffentlichung eines Kommuniqués der Polizeigewerkschaft SNPGL (Syndicat National de la Police Grand-Ducale Luxembourg) prangerte Henri Kox (Déi Gréng) «unbegründete Behauptungen und empörende Bemerkungen, die einer Polizeigewerkschaft nicht würdig sind» an. Einige Tage zuvor hatte das SNPGL seinerseits «die verwirrend riskanten, ungenauen und uneloquenten Äußerungen» des Ministers für Innere Sicherheit zur Frage der Sicherheit in Luxemburg-Stadt kritisiert und auf «Desinformationen» bezüglich der Anzahl der Polizeibeamten und deren Arbeit hingewiesen.

Der Ursprung dieses Streits waren Unstimmigkeiten über die Anzahl der Polizeibeamten in Krisenvierteln. Die Polizeigewerkschaft hatte Henri Kox beschuldigt, die Anzahl der für die Sicherheit in den Vierteln zuständigen Beamten zu hoch angesetzt zu haben, woraufhin sich das Innenministerium mit Ermittlungserfolgen im Kampf gegen den Drogenhandel verteidigte. Der Gewerkschaft ein Dorn im Auge ist zudem das Pilotprojekt «remisee-reprise». Inspiriert von der französischen Polizei, beinhaltet dieses die Erleichterung des Verwaltungsaufwands für einige Polizeibeamte, um ihre Patrouillenzeit im Feld zu maximieren. Das SNPGL sieht es eher als Werkzeug, «um die Anzahl der Überstunden zu reduzieren». Minister Kox verteidigt hingegen die Vorzüge dieser Methode und erklärte, dass es dadurch langfristig möglich sein wird, «Teams zu definieren, die nur für den Einsatz vor Ort zuständig sind und andere, die für die Verwaltungsarbeit verantwortlich sind».

Darüberhinaus ist die Frage der Ausbildung der letzte Streitpunkt zwischen der Gewerkschaft und dem Minister. Rund 200 Nachwuchs-Polizisten sollen nächstes Jahr ihren Dienst antreten, was das SNPGL beunruhigt. Bei der Gewerkschaft befürchte man, dass zu viele junge Polizisten ohne Erfahrung im Einsatz sein werden. Auch hier entgegnet Kox, dass die Ausbildung der neuen Mitarbeiter ab dem ersten Jahr weitgehend aus einer Praxisphase bestehen werde. Kox sei sich «der Situation im Bahnhofsviertel voll bewusst, wie seine zahlreichen Besuche vor Ort, der Dialog mit der Stadt Luxemburg und die Verstärkung der zuständigen Polizeikräfte bezeugen», heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

(th/L'essentiel)