«Die Kurve scheint sich langsam abzuflachen»

Die Zahl der Fälle von Coronavirus-Infektionen ist in Luxemburg seit mehreren Tagen deutlich rückläufig. In der vergangenen Woche wurden täglich maximal 36 neue Fälle verzeichnet. Die meisten Tests, die positiv ausfielen, wurden mit 234 Erkrankten am 25. März gemacht.

Die Infektionen gingen seither zurück, während die Zahl der Tests stetig zugenommen hat. Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurden mehr als 2.000 Tests durchgeführt, während es in den Tagen zuvor noch etwa 1000 waren. «Die meisten davon wurden über die Drive-ins abgewickelt», sagt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage von L'essentiel.

Die Zahlen der letzten Tage werden auch von den Behörden positiv bewertet. «Wir können sagen, dass sich die Kurve abflacht», sagt die Sprecherin. Am frühen Nachmittag sprach Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP)von einer «normalisierten Situation», in der sich das Land momentan befinde. Die provisorischen Strukturen zur Behandlung vom Kranken bleiben jedoch vorerst bestehen. Das Risiko einer zweiten Infektionswelle bleibt real – insbesondere in einer Zeit, in der wirtschaftliche, bildungspolitische und soziale Aktivitäten allmählich wieder aufgenommen werden.

(jg/L'essentiel)