Psychopharmaka boomen im Lockdown

Die Zahl der Patienten, die eine Erstattung für ein Psychopharmakon erhalten haben, ist im Corona-Jahr 2020 stabil geblieben oder sogar im Vergleich zu 2019 gesunken, so Romain Schneider (LSAP), der Minister für soziale Sicherheit, auf eine Frage der LSAP-Abgeordneten Mars di Bartolomeo und Georges Engel. So wurden im Jahr 2020 51.748 Patienten Anxiolytika verordnet, 48.908 Patienten erhielten Antidepressiva, 42.320 nahmen Hypnotika und Sedativa zu sich und 12.335 erhielten Antipsychotika. Dabei seien nur die Erstattungen eines Psychopharmakons in einer öffentlich zugänglichen Apotheke in Luxemburg berücksichtigt, die im Krankenhausbereich verabreichten Medikamente sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Obwohl die Zahl der Patienten nicht gestiegen ist, habe sich die Pandemie auf die Psyche der Bewohner ausgewirkt. Betrachtet man die einzelnen Monate, zeige sich, dass zu Beginn der Pandemie im März 2020 die Zahl der Erstattungen für Antidepressiva und Antipsychotika stark gestiegen ist (+14,4 Prozent), ebenso wie die Erstattungen für Anxiolytika (+7,2 Prozent) und Hypnotika und Sedativa (+8,6 Prozent). Ähnliche Anstiege waren im Juni, dann im September und im Dezember zu beobachten.

Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen leicht gestiegen

Im Jahr 2020 erhielten demnach 6689 Patienten eine Konsultation durch einen Facharzt für Psychiatrie, Erwachsenen- und Kinderpsychiatrie und Neuropsychiatrie, was einen Anstieg von gut 2,1 Prozent im Vergleich zu 2019 darstellt. Die Zahl der Konsultationen bei den unter 20-Jährigen und den über 30-Jährigen stieg um mehr als 15 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von etwas mehr als 8,5 Prozent bei den 20- bis 29-Jährigen und den 40- bis 49-Jährigen. Bei den über 50-Jährigen sanken die Konsultationen hingegen um fast acht Prozent.

Romain Schneider stellte zudem fest, dass die Zahl der Fehltage aufgrund von psychischen Problemen zwischen 2019 und 2020 um 6,4 Prozent gestiegen ist, der Anstieg sei jedoch weniger ausgeprägt als zwischen 2018 und 2019 (+15,1 Prozent). Das Verhältnis im Vergleich zu anderen Erkrankungen sei ebenfalls gesunken, so Schneider. Psychische Erkrankungen machten 14,5 Prozent der gesamten Fehltage im Jahr 2020 aus, verglichen mit 16,6 Prozent im Jahr 2019. Die Zahlen seien jedoch durch Covid-19 verzerrt, so der Minister.

