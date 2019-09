Bonneweg will seine Post-​​Filiale behalten

Die Entscheidung, dass die Postniederlassung in Bonneweg zum 30. September ihre Pforten endgültig schließen soll, fiel am 12. September. Der Konzern kündigte das in einer Pressemitteilung mit. Die Partei Deí Lénk organisierte eine Demonstration. Etwa 20 Bewohner des Stadtteils – zum Großteil ältere Menschen und Parteimitglieder – folgten dem Aufruf und gingen am Freitag in der Rue Auguste Charles auf die Straße.

«Ich habe zehn Jahre lang hier gelebt und weiß, dass diese Poststelle gut ausgelastet ist», rief der Linken-Politiker David Wagner ins Megafon. «Die Schließung dieser Stelle ist skandalös und dieses Gefühl haben auch die Bewohner dieses Viertels. Wir lehnen es ab, dass die Post eine private Partnerschaft mit einem Supermarkt eingeht, um einen öffentlichen Dienst zu erbringen.»

Besonders für die älteren Anwohner ist die Schließung der Filiale ein schwerer Schlag: «Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Poststelle geöffnet bleibt», sagte die 83 Jahre alte Maria Santos, die seit dem Jahr 2003 in der Nachbarschaft lebt. Sie ergänzt: «Bonneweg ist ein großer Stadtteil Luxemburgs, der seine Post verdient. Wir sollen künftig in die Stadtmitte. Ich bezweifle, dass der Service dort besser ist. Ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Diese Stelle hatte keinerlei Probleme.»

(fl/L'essentiel)