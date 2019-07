Jetzt wurden 39 Grad in Luxemburg gemessen

Artikel per Mail weiterempfehlen

An einem Tag wurden gleich zwei Hitzerekorde aufgestellt. Gegen 15 Uhr wurde der erste Rekordwert vermeldet. Die Temperatur lag bei 38,4 Grad. Das war die höchste Temperatur, die jemals im Großherzogtum gemessen wurde. Aber damit war das Maximum noch immer nicht erreicht. Um 17.12 Uhr stiegen die Temperaturen auf 39 Grad an. Ein neuer Rekord.

Der alte Hitzerekord lag bei 37,9 Grad und wurde am 12. August 2003 aufgestellt. Auch damals legte eine Hitzewelle ganz Europa lahm.

In Deutschland sind die Temperaturen noch extremer. Erstmals seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Deutschland ist die Temperatur deutlich über 42 Grad gestiegen. Nach vorläufigen Messergebnissen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstag um 17 Uhr im niedersächsischen Lingen 42,6 Grad registriert. «Wir müssen noch prüfen, ob dieser Wert Bestand hat», sagte ein DWD-Sprecher angesichts des Ausnahme-Messwerts.

(L'essentiel)