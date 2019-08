Die neuen Fahrgeschäfte begeistern Gäste

«Ich rate dringend davon ab, nach dem Essen in den Transformer zu steigen. Es geht die ganze Zeit hoch und runter. Aber er ist ideal für Menschen, die den absoluten Kick suchen», sagt Alfred, 17, mit einem leicht blassen Teint nach seiner Runde Karussel. Wie Alfred nutzten zahlreiche Besucher das gute Wetter am Wochenende, um die 679-ste Ausgabe der Schueberfouer zu besuchen. Nicht zuletzt, weil das Ende der Sommerferien naht.

Für diese Ausgabe haben die Organisatoren drei neue Attraktionen im Gepäck. Neben dem Transformer weckt die Alpina Bahn, die größte Achterbahn, die je auf dem Glacis montiert wurde, die Besucher an. Und wenn es auch nur ein staunendes oder sketisch dreinschauendes Gesicht von unten bedeutet. «Die Fahrgeschäfte bieten den Erwachsenen in diesem Jahr noch mehr Nervenkitzel. In den vergangenen Jahren gab es weniger davon», so das Urteil der 15-jährigen Rafaela und der 16-jährigen Alexandra am Sonntag.

Gute Preise für die neuen Karussels

Unweit des Karussels Intox sind Schreie zu hören, sobald sich das Karussell in Bewegung setzt. «Es sieht nicht so aus, aber es ist wirklich krass. Besonders, wenn man da oben hängt», sagt der 29-jährige Steve und hebt zudem den günstigen Fahrpreis hervor. Auch Sandrine, 39 Jahre, kann beherzt mehrmals in ihr Portemonnaie greifen. «Die Tickets kosten zwischen fünf und sechs Euro. Das ist ein super Preis, dafür, dass die Fahrgeschäfte neu sind.»

Die Schueberfouer 2019 hat am vergangenen Freitag begonnen und läuft noch bis zum 11. September auf dem Glacis.

(Ana Martins/L'essentiel)