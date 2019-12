Der erste offizielle Termin der zukünftigen Eltern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Morgen kam die Nachricht, auf die viele Luxemburger gewartet haben: Der Erbgroßherzog Guiallaume und seine Frau Erbherzogin Stéphanie erwarten im Mai ihr erstes gemeinsames Kind. Am Freitagabend nahmen die beiden ihren ersten offiziellen Termin, nach der Bekanntgabe der frohen Kunde, wahr. Das strahlende Paar schmückte am Nikolaustag die Eröffnung des Pop-Up-Store der Vereinigung «De Mains De Maîtres» zur Förderung und Verbesserung des Handwerks.

Um 16.30 Uhr trafen die beiden zu Fuß ein. Im Schutze ihrer Regenschirme liefen sie durch die verregnete Hauptstadt. Erst machten sie sich ein Bild von der Ausstellung im Pop-Up-Store, ehe sie gegen 17 Uhr der versammelten Presse ein Statement gaben. «Für uns ist es eine große Freude», sagte Thronfolger Guillaume. «Und es ist eine große Freude, dieses glückliche Ereignis mit allen Menschen zu teilen, die wir heute getroffen haben. Der Empfang war mehr als herzlich. Es bedeutet uns viel, dass die Menschen diese Freude mit uns teilen.»

«Wir haben das Geheimnis für ein paar Monate bewahrt, und es ist sehr, sehr schön, unsere Freude mit dem luxemburgischen Volk zu teilen», sagte die strahlende Erbgroßherzogin Stéphanie.

(fl/L'essentiel)