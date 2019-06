Hundert Unternehmen im House of Startups

Nach einem Jahr seit seiner Gründung betreibt das House of Startups nun vier Gründerzentren und betreut rund 100 Start-up-Unternehmen. «Die anfängliche Mission war es, ein Vermittler, Förderer und Pionier zu sein. Es gab keine Organisation für Startups mit ungewöhnlichen Ideen, einem atypischen Geschäftsplan und einem Bedarf an anderen Dienstleistungen als traditionelle Unternehmen sie benötigen. Es gab mehrere Initiativen, aber es fehlte ein Bindeglied, das mit dem House of Startups hergestellt wurde», kommentierte Carlo Thelen, Geschäftsführer der Handelskammer.

Unter seinem Dach umfasst das House of Startups nun das Luxembourg House of Financial Technology (LhoFT), den Luxembourg-City Incubator (LCI), den International Climate Finance Accelerator und den HUB@Luxembourg. Mit jeweils eigenen Schwerpunkten unterstützen diese Zentren und Innovationsakteure Startups in den Bereichen Smart Cities, Handel, Tourismus, Umwelt, Logistik, Bauwesen, Fintech, Luft- und Raumfahrt, maritime Bereiche und andere. Unternehmer, die mindestens 375 Euro pro Monat für ein festes Büro zahlen, können Experten treffen und sich beraten lassen. Auch der Austausch mit etablierten Unternehmen wird gefördert.

Fundraising und Innovationsförderung

Das House of Startups setzt auch auf Fundraising-Projekte, wobei es dort aktuell noch Nachholbedarf im Großherzogtum gibt. «Wir möchten, dass sich die Luxemburger mehr für diese neue Wirtschaft interessieren und in sie investieren, aber es gibt keine Steueranreize mehr, wie es das Rau-Gesetz erlaubte (2005 wegen Nichteinhaltung des europäischen Rechts abgeschafft, Anmerkung der Redaktion)», sagt House of Startups-CEO Karin Schintgen. Daher ist Fundraising ein Thema, welches Carlo Thelen in regelmäßigem Austausch mit dem Finanzministerium bespricht, um eine Lösung zu finden.

Das House of Startups hat auch das EU-TRIBE-Projekt ins Leben gerufen. Dies ist eine Plattform, die darauf abzielt, Innovationsakteure in der Großregion zusammenzubringen und ein für Startups günstiges Ökosystem zwischen Paris und Berlin zu schaffen.

