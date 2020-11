Die Jugend braucht einen engagierten Streiter

Langwierige und komplizierte Scheidungen seien für Kinder besonders schlimm, sagt René Schlechter, der «Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher» (Okaju). Deshalb sei die Reform des Scheidungsrechts und die damit verbundene Schaffung eines Familiengerichts eine der größten Errungenschaften für Kinder in den letzten Jahren in Luxemburg gewesen, betont Kinderrechtler Schlechter.

Der Tätigkeitsbericht 2020, den Schlechter am Donnerstagmorgen vorstellte, ist etwas Besonderes. Es ist gleichzeitig ein Resümee über die acht Jahre dauernde Amtszeit von René Schlechter als Wahrer von Kinderrechten im Großherzogtum. Gleichzeitig ist es der erste Bericht, seit dem zum 1. April 2020 das Amt des Ombudsmannes auf die Wahrung der Rechte von Jugendlichen ausgeweitet wurde. Damals wurde aus dem «Ombudscommittee fir d'Rechter vum Kand» (OKR) der «Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher», oder kurz Okaju. Außerdem ist es eine Rückschau auf die 18-jährige Entwicklung der Kinderrechte im Großherzogtum.

In den acht Jahren seiner Amtszeit hat René Schlechter einige gesellschaftliche Veränderungen erlebt. «Die Möglichkeit für minderjährige Transgender, ihr Geschlecht und ihren Namen im Personenstand zu ändern, war ein Schritt nach vorn als Antwort auf diese Änderung», sagt Schlechter. Doch auf seinen Nachfolger warten noch große Herausforderungen. Das Jugendschutzgesetz ist seit Jahren in Arbeit. Es fehle an Klarheit darüber, wie mit jugendlichen Straftätern umgegangen werden soll. «Ein junger Mensch kann wegen eines einfachen Vergehens, das er mit 14 Jahren begangen hat, in eine Anstalt eingewiesen werden», kritisiert der scheidende Ombudsmann. Doch auch bei anderen Dossiers sollte sein Nachfolger am Ball bleiben. So gebe es bei der psychiatrischen Betreuung von Jugendlichen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen noch einiges zu tun, findet Schlechter.

(sg/L'essentiel)