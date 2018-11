Diese Restaurants bieten gute Küche für jedermann

Hier müssen Sie keine Angst vor einer gesalzenen Rechnung haben: 14 Restaurants in Luxemburg werden im neuen Lokalführer «Bib Gourmand Benelux» von Michelin für lohnende, preiswerte Küche geführt. In diesen Gasthäusern erhalten Gäste schmackhafte Drei-Gänge-Menüs (Vor-, Haupt- und Nachspeise) für unter 37 Euro.

Die Cantine du Châtelet erhält ein Extralob: Das Restaurant zeichne sich durch eine kreative Herangehensweise und eine hohe Vielfalt beim Speisenangebot aus. Das Bistro 1865 in Clerf, Mamma Bianca in der Hauptstadt und das Two 6 Two in Strassen fielen dieses Jahr aus dem «Bib Gourmand»-Guide für die Benelux-Region heraus.

(L'essentiel)