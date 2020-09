Wer trotz Quarantäne zur Schule darf

«Die betroffene Person, die zu Quarantäne verordnet wurde, darf während der Schulzeit am Unterricht teilnehmen. (...) In jedem anderen Fall gilt eine Ausgangssperre». Dieser Satz stammt aus einem Dokument, der von Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmitt unterzeichnet wurde. Dieses legt die «Ausnahmeregelungen im Zusammenhang mit einer Quarantäne-Verordnung» fest und wurde am Montag in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt – unter anderem vom Piraten-Abgeordeten Sven Clement.

Einige Lehrer und Schüler, die mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen sind und die bis zum Test unter Quarantäne gestellt wurden, können daher Ausnahmeregelungen erhalten, um weiterhin zur Schule zu gehen, während sie auf ihre Testergebnisse warten. Aber das sei alles, was sie tun könnten. Für alle anderen Aktivitäten gelte eine Ausgangssperre. Das Thema wurde am Montagmorgen im parlamentarischen Ausschuss für nationale Bildung diskutiert.

«Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien, die Entscheidung getroffen werden soll»

«Ich verstehe die Logik dahinter nicht», kritisierte Martine Hansen, stellvertretende Ausschussvorsitzende und CSV-Fraktionschefin. Sie sei «mit den Antworten des Ministeriums nicht zufrieden». «Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die Gesundheitsdirektion entscheiden soll, ob es eine Ausnahmeregelung gibt oder nicht», betonte sie. Nach ihren Angaben sei in den Berichten über den Covid-Gesetzentwurf zu keinem Zeitpunkt von solchen Ausnahmeregelungen die Rede gewesen.

Darüber hinaus fragt sich die CSV-Fraktionschefin, warum diese Ausnahmeregelung für Lehrer «und nicht für andere Berufe» gilt. Ihrer Meinung nach sollten Freiberufler, die sich an die Gesundheitsvorschriften halten genauso davon profitieren können.

Zusätzliche Gesundheitsvorschriften

Wie Bildungsminister Claude Meisch im Ausschuss erklärte, gelte diese «Teilquarantäne» zum Beispiel, wenn nur ein Schüler einer Klasse sich an einem anderen Ort als in der Schule mit dem Virus infiziert hat – und unter der Bedingung, dass zusätzliche Maßnahmen eingehalten werden. Die betroffene Person müsse in der Schule jederzeit eine Schutzmaske tragen. außerdem sei es ihr nur genehmigt, zur Schule zu gehen. «Die betroffenen Klassen werden übrigens auch von den anderen isoliert», erklärte eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf Nachfrage von L'essentiel. Das Ziel sei weiterhin «das Bildungsrecht der Schüler und gleichzeitig die Sicherheit aller zu gewährleisten».

Meisch begründete die Maßnahme in der Chamber übrigens damit, dass sich Schüler in Luxemburg nur selten in der Schule mit dem Coronavirus infizieren. Falls mehr als ein Fall in derselben Klasse vorliegen würde, so würde die gesamte Klasse außerdem unter Quarantäne gestellt werden. Doch mit dieser Begründung gab sich Hansen nicht zufrieden. «Der infizierte Schüler geht das Risiko ein, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen», sagte sie. Doch bisher soll sich laut Meisch noch niemand auf dem Weg zur Schule infiziert haben.

