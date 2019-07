Luxemburger nutzen ihr Handy öfter im Ausland

Innerhalb der EU ist die Sache ganz einfach: Beim Nutzen von ausländischen Mobilfunknetzen, dem sogenannten Roaming, gelten in allen Mitgliedsstaaten grundsätzlich die gleichen Preise für Telefonate und Datennutzung, die auch in Luxemburg anfallen würden. Das ist seit dem 15. Juli 2017 der Fall. An diesem Tag wurden die Roaminggebühren in der Europäischen Union abgeschafft.

Seit dem Wegfall der Gebühren nutzen die Bürger der Union immer häufiger die Roaming-Daten. Auch Luxemburg verzeichnete einen deutlichen Anstieg der Mobil- und Festnetzkommunikation um zehn Prozent, wie Xavier Bettel, Minister für Kommunikation und Medien mitteilt: Sie stiegen 2018 auf 1299,2 Millionen Minuten gegenüber 1175,5 Millionen Minuten im Jahr 2017. Auch das Volumen des Datenverkehrs stieg 2018 deutlich um 20 Prozent: 25.318 gegenüber 21.029 Terabyte im Jahr 2017.

Hier kann es teuer werden

Nach den europäischen Vorschriften und der Einführung des Systems «Roam like at Home» im Jahr 2017 stiegen die Roaming-Anrufe (Sprachanrufe von luxemburgischen Roaming-Kunden) um 34 Prozent: von 162 Millionen im Jahr 2017 auf 218 Millionen im Jahr 2018. Bettel teilte zudem mit, dass der Umsatz der Betreiber um zwei Prozenz gestiegen ist.

Die besonders günstigen EU-Tarife gelten nur innerhalb der Europäischen Union. In beliebten Urlaubsländern wie beispielsweise der Türkei oder selbst in der Schweiz oder auch auf den britischen Kanalinseln werden weiterhin Roaming-Zuschläge fällig.

(mm/L'essentiel)