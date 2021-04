«Die Terrassen sind verlockend»

«Die Franzosen sollten nicht nach Luxemburg fahren, um dort einzukaufen, es ist zu früh dafür. Auch wenn es recht verlockend ist, weil die Terrassen unter Auflagen wieder geöffnet haben.» Laurent Touvet, Präfekt des Departements Moselle war am Samstag bei den Kontrollen entlang der A31, bei Kanfen. Mit den Kontrollen sollte sichergestellt werden, dass gemäß der französischen Corona-Maßnahmen Personen, die mehr als 30 km von der Grenze entfernt wohnen nicht ohne Berechtigung in das Großherzogtum reisen. «Von Metz aus kann man alles finden, was man braucht, man muss nicht nach Luxemburg kommen. Das ist nicht erlaubt», stellte der Präfekt fest und forderte alle auf, «in ihrem gewohnten Kreis zu bleiben».

Sind die Luxemburger Terrassen ein Dorn im Auge des Département Moselle?« Nein, aber ein zusätzlicher Punkt, der Wachsamkeit erfordert», so Laurent Touvet. «Es ist eine weitere Gelegenheit, sich zu treffen. Nicht das erste Mal, haben Frankreich und Luxemburg nicht genau die gleichen Entscheidungen zur gleichen Zeit getroffen. Das hatten wir bereits hinter uns. Ich hoffe, dass sich die Situation in Frankreich verbessert und wir bald wieder auf die Terrassen gehen können.»

Die Regeln wurden am Wochenende weitgehend eingehalten. «Ich hatte gehört, dass es Kontrollen geben würde, ich hatte alles vorbereitet», sagte Sylvie aus Rümelingen. «Ihnen gehen nicht viele ins Netz. Die meisten von ihnen haben einen guten Grund, dort zu sein», meinte Stéphane. Ein Mann aus Metz fing sich die Geldstrafe von 135 Euro ein und bedauerte, die Bescheinigung vergessen zu haben. «Ich fahre jetzt seit einem Jahr jeden Tag herum und habe bisher noch keine Straßensperren gesehen».

(nm/L'essentiel)