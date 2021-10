Drei Minister diskutieren in Paris über das Klima

Drei luxemburgische Minister werden von Montag bis Mittwoch zur OECD-Ministerratstagung nach Paris reisen, die unter dem Vorsitz der Vereinigten Staaten und dem gemeinsamen Vorsitz von Luxemburg und Südkorea stattfindet. Pierre Gramegna, Finanzminister, Jean Asselborn, Außenminster, und Franz Fayot, Wirtschaftsminister, werden Luxemburg vor Ort vertreten.

Bei dieser Gelegenheit soll über Klimafragen im Zusammenhang mit der Pandemie diskutiert werden. Das Thema des Treffens lautet: «Eine grüne und integrative Zukunft auf der Grundlage gemeinsamer Werte aufbauen». Am ersten Tag wird Pierre Gramegna an einem Rundtischgespräch über die Zukunft der Finanzmärkte im Zusammenhang mit dem Klimawandel teilnehmen. Am Dienstag und Mittwoch werden die drei Regierungsmitglieder an verschiedenen Sitzungen teilnehmen und sich mit Vertretern der anderen Teilnehmerländer austauschen.

Am Ende der drei Tage werden die Mitglieder ein neues Leitbild verabschieden, an dem sich die Organisation in den nächsten zehn Jahren orientieren wird.

(L'essentiel)