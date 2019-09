«Es ist immer wieder ein Adrenalinschub»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ilias, 14 Jahre alt, trägt Helm und Handschuhe, als er an Bord des hölzernen Alfa Romeo steigt. Er hat ihn selbst gebaut. Kurz vor 14 Uhr an diesem Sonntag hat in Differdingen das Seifenkistenrennen begonnen. Der Applaus donnerte – mit dem gebotenen Sicherheitsabstand – hinter den Strohballen. «Das ist großartig! Ich bin seit drei Jahren dabei und es ist immer ein Adrenalinschub», schwärmt der Teenager.

Kinder und Jugendliche waren kreativ. Viele Autos sind mit dem Abbild ihrer Lieblingshelden lackiert. Die 10-jährige Tasnime fährt zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Cousine ein Spider-Man-Auto. «Meine Schwägerin und ich sind beim ersten Anlauf gescheitert», gesteht die Mutter. Das erste Auto, das sie gebaut hatten, entsprach nicht den Standards. Zum Glück sprang der Jungentreff Déifferdeng ein und stellte einen Wagen. Den bemalten die Rennfahrer dann aber noch selbst.

(Séverine Goffin/L'essentiel)