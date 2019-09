Justiz stellt Schüsse vom April 2018 nach

Wie ein Leserreporter L'essentiel meldete ist im Hauptstädtischen Stadteil Bonneweg ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Im Mittelpunkt des Einsatzes steht ein schwarzes Auto.

Es könnte sich um die Rekonstruktion der Vorgänge vom 11. April 2018 handeln. Ein Vorfall der in Luxemburg für viel Aufsehen gesorgt hat. Gegen 16 Uhr an diesem Tag wurde ein in Deutschland lebender 51-jähriger Niederländer nach einer Verfolgung durch die Polizei erschossen. Er befuhr mit seinem Auto mit Luxemburger Zulassung zunächst die Rue des Ardennes und prallte wenig später am Place Léon XIII gegen einen Baum.

Der tödliche Schuss stammte aus der Dienstwaffe eines jungen Polizisten. Gegen den Beamten wurde am 1. März Anklage wegen «vorsätzlicher Tötung und Körperverletzung» erhoben. Er steht unter richterlicher Aufsicht.