Dieselpreis zieht in Luxemburg wieder an

Am 8. Juni war der Dieselpreis stark gesunken, um mehr als vier Cent pro Liter. Nach diesem Sinkflug werden die Kraftstoffpreise am Mittwoch nun wieder steigen, teilte die Regierung am Dienstagnachmittag mit.

So wird der Dieselpreis an der Pumpe ab Mitternacht um 1,5 Cent auf 1,078 Euro steigen. Der Gaspreis ändert sich im Moment nicht.

(L'essentiel)