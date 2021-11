Arbeitslosenquote sinkt auf 5,4 Prozent

15.417 Personen waren am 31. Oktober bei der Adem als Arbeitssuchend gemeldet. Das sind 224 Personen weniger als im Vormonat, wie die Agentur für Beschäftigungsentwicklung am Montag mitteilt. Dies entspricht einem Rückgang von 2554 Personen im Vergleich zum Oktober 2020 (-14,7 Prozent).

Damit verbunden ist auch ein Rückgang der Arbeitslosenquote. Diese lag Ende Oktober gemessen an der erwerbstätigen Bevölkerung bei 5,4 Prozent. Ein Wert der zuletzt vor der Gesundheitskrise erreicht wurde, nach bereinigten Zahlen lag die Quote zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 in diesem Bereich.

Die schönen Aussichten am Arbeitsmarkt werden jedoch durch die hohe Langzeitarbeitslosigkeit getrübt. Langzeitarbeitslos ist, wer mehr als zwölf Monate lang nach einer Arbeit sucht. Diese Kennzahl gewinne nach Angaben der Adem zunehmen an Bedeutung. Derzeit sind laut der Agentur «mehr als die Hälfte» der verfügbaren ortsansässigen Arbeitssuchenden von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.

(L'essentiel)