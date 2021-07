«Hunderttausende Fische sind tot»

Am Tag nach dem Hochwasser eilten Mitglieder des Luxemburger Sportfischerverbandes (FLPS) an die Ufer der luxemburgischen Flüsse, um zu versuchen, die Fische zu retten, die noch zu retten waren.

«Wir konnten vielleicht 5000 Fische retten, Hunderttausende sind tot», bedauerte Sekretär Claude Strotz am Montag. Vor Rosport und Burscheid seien betroffen. «Als sich das Wasser zurückzog, konnten die großen Fische in die Flüsse zurückkehren. Die kleinen von ein oder zwei Zentimetern nicht. Viele von ihnen waren an den Ufern gefangen – das ist eine gesamte verlorene Generation, was auch Folgen für die Zukunft hat.» Ganz zu schweigen von den Problemen, die mit der Verschmutzung verbunden seien, betont er.

«Wir haben eine Menge Spuren von Heizöl gefunden. Es schwimmt und vermischt sich schlecht mit dem Wasser, aber angesichts der extremen Mengen können wir uns vorstellen, dass es eine ziemlich starke Wirkung auf die Fische haben wird.» Die Qualität des Wassers könne für Monate oder sogar Jahre beeinträchtigt sein. Das Öl sei in verdünnter Form weniger sichtbar.

(nm/L'essentiel)