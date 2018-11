Ampeln gegen das Chaos am Kreisel «Irrgärtchen»

Stündlich passieren bis zu 4200 Auto den Kreisverkehr Irrgärtchen, der zum Autobahnkreuz Hamm an der A1 führt. Aufgrund einer Baustelle entsteht dort jedoch seit Tagen regelmäßig ein Verkehrschaos. Eine Ampel soll den Verkehr nun regeln und die angespannte Situation verbessern.

«An jeder Einfahrt zum Kreisel werden fünf Ampeln installiert» erklärt Roland Fox, Direktor der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées. François Bausch (Déi Gréng), Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, erinnert die Fahrer an ihre Eigenverantwortung in der Situation: «Autofahrer müssen die Straßenverkehrsordnung einhalten und düfrfen keine rote Ampeln überfahren, nur um sich noch schnell in den Kreisverkehr einzuordnen. Das hilft nicht und führt nur zu zusätzlichen Staus.»

Busse sollen eingesetzt werden

Die Arbeiten am Kreisverkehr Irrgärtchen sollen derweil Ende 2019 abgeschlossen sein, sagt Bausch weiter. «Bis dahin beobachten wir die Entwicklung des Verkehrs im Kreisel und handeln bei Bedarf. Das wird aber natürlich nicht das ganze Problem lösen.»

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von der lähmenden Situation am Kreisel betroffen. «Es wurden Busse eingeplant, um das Chaos zu vermeiden», sagt Alex Kies, Leiter der Abteilung für öffentliche Verkehrsmittel: «Das wird Verspätungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zwar nicht vermeiden, aber man wird keine Stunde mehr im Stau warten müssen.»

(Ana Martins/L'essentiel)