Pandemie hat keinen Einfluss auf Rekrutierung

Die Personalstärke wächst trotz der Corona-Krise weiter wie geplant an. Somit ändert die Pandemie nichts an dem ehrgeizigen Rekrutierungsplan, der im Juli 2019 angekündigt wurde und vorsieht, innerhalb von drei Jahren 607 Polizisten einzustellen. «Wir sind auf einem guten Weg, den geplanten Weg in Bezug auf die Rekrutierung einzuhalten», freut sich Henri Kox, Minister für innere Sicherheit (Déi Gréng). Der Plan sieht auch die Einstellung von 240 Zivilisten vor.

Die zukünftigen Polizeibeamten werden in der neuen Polizeiakademie in der Nähe des Findels ausgebildet. Die Schule «funktioniert gut, trotz eines kürzlichen Clusters in ihren Räumlichkeiten», berichtet Pascal Peters, Zentraldirektor der Verwaltungspolizei. Die Studenten wurden präventiv in Telearbeit gesetzt. Laut ihm hat die Krise «keinen Einfluss auf die Rekrutierung».

Andererseits hat die Pandemie die Arbeit verändert, erklärt Pascal Peters. «Einerseits fanden die großen Veranstaltungen nicht mehr statt, es war also ruhiger. Aber um die Regeln durchzusetzen, mussten sich die Polizeibeamten in eine Situation einarbeiten, mit der sie nicht vertraut waren.» Insbesondere mussten sie mit neuen Situationen umgehen, wie beispielsweise bei Versammlungen, wo eine «Eskalation» vermieden werden musste. Die Polizei «hat in erster Linie einen Präventionsauftrag», sagt Henri Kox.

