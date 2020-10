Meisch plant mit größeren und mehr Schulbussen

Überfüllte Schulbusse sind immer ein Reizthema. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie erklärt die Regierung im Großherzogtum die Beförderung der Schüler zur Priorität. Damit die notwendigen Gesundheitsmaßnahmen eingehalten und der Schulunterricht aufrecht erhalten werden kann.

Deshalb teilen Mobilitätsminister François Bausch und Bildungsminister Claude Meisch in einer gemeinsamen Erklärung mit, den Schulbusverkehr nach den Allerheiligenferien, also ab dem 9. November, stärken zu wollen, sowohl was die Zahl der Fahrten als auch was die Humanressourcen betrifft – um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.

Mehr Schulbusse bei weniger verfügbaren Busfahrern

Damit keine Schüler in den Bussen mehr stehen müssen, sollen stark nachgefragte Fahrten verstärkt werden – entweder durch zusätzliche oder größere Busse. Das Problem: Obwohl die derzeitige Situation eine Erhöhung der Kapazität erfordere, reduziere sich gleichzeitig die Zahl der verfügbaren Fahrer. Viele könnten ihre Arbeit nicht fortsetzen, weil sie entweder positiv getestet wurden, in Quarantäne sind oder sich im Familienurlaub befinden.

Um den Schultransport mit den notwendigen personellen Ressourcen ausstatten zu können, hat Minister François Bausch beschlossen, das Angebot des regionalen Linienbusnetzes RGTR in den Nebenverkehrszeiten zu reduzieren, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende.

Busfahrer von Luxair oder der Armee

Gegebenenfalls könne, wie es in der Mitteilung weiter heißt, auf eine Reserve von Busfahrern zurückgegriffen werden, die von der Luxair-Gruppe zur Verfügung gestellt werden könnte. Des Weiteren solle analysiert werden, inwieweit Fahrer der luxemburgischen Armee zum Einsatz kommen könnten.

Die Organisation und Durchführung von Schülertransporten sei nach Angaben der Minister Bausch und Meisch eine der wichtigsten Prioritäten des RGTR-Busverkehrs. Deshalb wolle man die Situation in den Schulbussen genau beobachten und bereit sein, wenn zusätzliche Maßnahmen nötig werden.

(aub/L'essentiel)