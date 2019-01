Luxemburger bekamen 2018 wieder mehr Kinder

Die erfreuliche Nachrichten zuerst: Im Jahr 2018 konnte das Großherzogtum mehr Kinder begrüßen. Denn 5692 Geburten wurden registriert, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2017 mit 5434 Geburten bedeutet.

Was die Sterberate in Luxemburg betrifft, so beläuft sich diese auf 1596 gegenüber 1583 im Jahr 2017. Daraus ergibt sich ein «natürliches Gleichgewicht» (Geburt minus Todesfälle) von 4096 im Jahr 2018 gegenüber 3851 im Jahr 2017. 475 Ehen wurden im zurückliegenden Jahr geschlossen, gegenüber 400 im Vorjahr. Zudem wurden 582 eingetragene Lebensgemeinschaften unterzeichnet, verglichen mit 576 in 2017.

Zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung lebten 116.328 Menschen in der Hauptstadt, auf dem Land waren es 602.005 Einwohner.

(L'essentiel)