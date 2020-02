Luxemburg schickt 160-​​Kilo-​​Paket nach Australien

Verläuft alles nach Plan, erreicht das 160 Kilo schwere Paket um zwei Uhr am Samstagmorgen unserer Zeit seine vorletzte Station: den Flughafen von Brisbane, Australien. Von dort sind es noch 20 Minuten bis zum eigentlichen Ziel, der Auffangstation für Wildtiere. Die Reise zum Rescue Collective begann sieben Tage zuvor in Luxemburg. Nicht nur die Reisedauer ist außergewöhnlich, auch die Ladung hat es in sich. In dem 160-Kilo-Koloss stecken Handarbeiten.

Anfang Januar gründete die Luxemburgerin Carine Schuler die Gruppe Save Wildlife in Australia – The Rescue Collective auf Facebook. Die Gruppe wuchs von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag. Mehrere Tausend Mitglieder zählt sie inzwischen. Die Freiwilligen hatten eine Mission: Beutel für verwaiste Kängurus nähen und Nester für Vögel häkeln, deren Lebensraum vom Buschfeuer in Australien zerstört wurde.

Auch Helfer brauchen Hilfe

Australische Tierschutzorganisationen hatten einen Hilferuf abgesetzt. Koalabären brauchten Handschuhe für ihre verbrannten Pfoten, verwaiste Kängurus spezielle Beutel, um heranwachsen zu können. Die Hilfe kam aus der ganzen Welt – und jetzt auch aus Luxemburg.

Doch zuvor brauchten die Freiwilligen um Carine Schuler selbst Hilfe. Wie sollten sie die monströse Sendung nach Australien bekommen? Sponsoren sprangen ein. Die Firma Nadin Déménagements aus Grass stiftete Kartons, Electro-Tech aus Limpach und die Fondation Martine&Bertram Pohl halfen, das Problem mit dem Transport zu lösen.

Damit endet die ermutigende Geschichte von Carine Schulers Gruppe vorerst. Wer wissen will, wie es weitergeht, kann auf Facebook verfolgen, wie die Hilfslieferung bei den Tieren ankommt.

(Marlene Brey/L'essentiel)