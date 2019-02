Morgen klopft der Frühling in Luxemburg an

An diesem Wochenende kann die Winterjacke am Nachmittag im Schrank bleiben. Tatsächlich kündigt MeteoLux für Samstag zwar -2 Grad und «eisigen Nebel» am Morgen an, aber im Laufe des Tages soll der eisige Start «schönem und trockenem» Wetter weichen. Und dabei werden sogar Temperaturen von bis zu 13 Grad erreicht. Mit ähnlichen Bedingungen wird am Sonntag gerechnet.

Die Schattenseite der frühlingshaften Temperaturen ist eine orangene Feinstaub-Warnung für ganz Luxemburg ab diesem Freitag, die auch am Samstag gelten wird. Es wird empfohlen unter diesen Bedingungen das Auto in der Garage zu lassen und längere körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

(L'essentiel)