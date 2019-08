Fahndet Luxemburgs Polizei bald mit Drohnen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während das Ministerium für Innere Sicherheit vor einigen Tagen auf Nachfrage von L'essentiel noch beteuerte, dass «die Kontrolle mit Drohnen nicht in Betracht gezogen werde», antwortete Minister François Bausch (Déi Gréng) am Mittwoch genau das Gegenteil. Max Hahn (DP) hatte eine Anfrage an den Minister gerichtet.

In Spanien setzt die Polizei bereits seit Anfang August Drohnen ein, so können Fahrer aus der Luft geortet werden. Der Abgeordnete Hahn fragte den Minister unter Hinweis auf diese Praxis, ob er nicht glaube, dass »der Einsatz von Drohnen dazu beitragen könnte, Verkehrssünder besser zu identifizieren und zu bestrafen». Als Beispiel verwies er etwa auf Fälle, in denen keine Sicherheitsgasse gebildet wurde.

«Strategisches Konzept entwickeln»

François Bausch antwortete darauf, dass die Polizei bereits über Drohnen verfüge, die bisher aber hauptsächlich für justizielle Polizeieinsätze oder zu Dokumentationszwecken eingesetzt würden. Allerdings werde «von der großherzoglichen Polizei ein strategisches Konzept für den Einsatz von Drohnen entwickelt», kündigte der Minister an.

Es würden Maßnahmen, wie die vom Abgeordneten angesprochen, analysiert und geprüft welchen Drohnentyp und welche Anzahl man dafür brauche, erklärte Bausch. Die Polizei könne in dieser Hinsicht auch mit der Armee zusammenarbeiten. «Danach wird es notwendig sein, die rechtlichen und haushaltspolitischen Rahmenbedingungen abzustecken», um das Ziel zu erreichen.

(L'essentiel)