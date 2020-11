Wie geht es weiter in Luxemburg, Herr Bettel?

Das Coronavirus hat das Großherzogtum nach wie vor fest im Griff. Erst am gestrigen Montag wurde mit zehn Todesfällen ein trauriger neuer Höchststand erreicht. Zur Bewertung der aktuellen Lage haben Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am heutigen Dienstagmittag nach einer außerordentlichen Regierungsratssitzung zu einer weiteren Pressekonferenz geladen. Das Pressebriefing soll gegen 12.30 Uhr starten.

Wird Luxemburg eines der wenigen Länder in Europa bleiben, die dem Lockdown entkommen? Heute wollen die «Regierungsmitglieder den Gesetzgebungsprozess diskutieren, um die verschiedenen Möglichkeiten zu bewerten», so eine dem Dossier nahe stehende Quelle, die es für «unwahrscheinlich» hält, dass am Dienstag eine spektakuläre Maßnahme angekündigt wird.

Selbst wenn die Ausgangssperre aufrechterhalten werden soll, muss die Regierung «schnell handeln, da sie derzeit nur bis zum 30. November gilt», so eine andere Quelle. Die Regierung «hat zwei Wochen lang an Maßnahmen gearbeitet, die greifen sollen, wenn die Situation sich weiter verschlimmert. Die befürchtete Explosion ist nicht eingetreten, aber die Zahl der Fälle und Krankenhausaufenthalte ist nach wie vor hoch.» Unsere Quelle erwartet «keine Revolution» und glaubt, dass erneut «zur Wachsamkeit aufgerufen» werde und mit neuen Maßnahmen gedroht werden könnte.

(jg/L'essentiel)