Mehr kostenloses Wifi für das Großherzogtum

Die luxemburgischen Regierung will in möglichst vielen Teilen des Landes Wifi installieren. «Die Verbesserung der Konnektivität ist eines der Ziele des Programms Digital Luxembourg», erklärten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Montag auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Sven Clement von der Piratenpartei. Der Ausbau der Wifi-Angebote ermögliche es, den Internetzugang zu verbessern, aber auch «die Mobilfunknetze zu entlasten», so die Minister.

«In den meisten Verwaltungen» sollen öffentliche Netzwerke installiert werden, so Bettel und Bofferding. Auch die CFL ist dabei die Bahnhöfe des Großherzogtums aufzurüsten. Darüberhinaus ermutigt die Regierung die Gemeinden, «beliebte Orte wie Kultur- und Sportzentren» ebenfalls mit kostenlosem Wifi auszustatten.

Die Gemeinden werden durch das europäische Programm Wifi4EU mit einem Budget von 120 Millionen Euro für den Zeitraum 2018-2020 unterstützt, um «Wifi-Netzwerke im Herzen sozialer Lebensräume zu installieren», wie es im offiziellen Programm heißt. Fünfzehn luxemburgische Gemeinden haben bereits davon profitiert (Bertringen, Bissen, Bous, Diekirch, Düdelingen, Echternach, Ettelbrück, Flaxweiler, Frisingen, Kehlen, Mamer, Mersch, Monnerich, Stadtbredimus und Wiltz) und drei weitere stehen auf der Warteliste. Die EU wird 2019 eine weitere Reihe von Zuschüssen bewilligen.

(jg/L'essentiel)