Staatsanwälte der EU werden in Luxemburg ernannt

Die Europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen. In einer feierlichen Sitzung wurden die zuständige Generalstaatsanwältin Laura Codruţa Kövesi und 22 europäische Staatsanwälte – darunter der Luxemburger Gabriel Seixas – verpflichtet. Dies teilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Montag mit.

Die Europäische Staatsanwaltschaft ist eine unabhängige Einrichtung der Union, die für die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zuständig ist. Dabei kann es beispielsweise um Betrug, Korruption oder grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug von mehr als zehn Millionen Euro gehen.

Die Behörde führe Ermittlungen, übernehme die Strafverfolgung und trete vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten als Staatsanwaltschaft auf. Derzeit beteiligen sich 22 Mitgliedstaaten an der Zusammenarbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Aus Deutschland gehört der Rostocker Oberstaatsanwalt Andrés Ritter dazu.

(L'essentiel/dpa)