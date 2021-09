Seit dem späten Freitagnachmittag lässt Luxexpo The Box die Sonne rein. «Long Live The Summer» heißt die neuartige Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg und der Handelskammer realisiert wurde. 50 Stände von Gewerbetreibenden aus der Hauptstadt wurden durch die Stadt Luxemburg als Starthilfe nach der Corona-Krise finanziert.

Weihnachtsmarkt in Luxemburg?



Es sei noch zu früh, um definitiv zu sagen, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr in der Hauptstadt stattfinden kann, so Lydie Polfer. Sie gehe aber davon aus, dass man eine Lösung finden werde, um zumindest irgendeine Form von Weihnachtsmarkt zu feiern.

«Es waren eineinhalb schwierige Jahre», erklärt Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP). «Einzelhändler und Gastronomen haben durch die Coronavirus-Pandemie eine schwere Zeit hinter sich. Mit der Unterstützung von Long Live The Summer denken wir über den Tellerrand hinaus und bieten eine innovative Lösung zur Unterstützung von Unternehmen in Luxemburg Stadt.» Unternehmen könnten sich so besser bekannt machen und präsentieren und dabei von einer «entspannten und festlichen Atmosphäre» profitieren. Polfer sei angesichts der wiedererwachten Hauptstadt sehr glücklich, schließlich mache die Zusammenkunft der Menschen eine Stadt wie Luxemburg erst wirklich lebenswert.

«Wir haben alles gegeben, um aus Long Live The Summer ein unvergessliches Erlebnis zu machen»

Die Handelskammer unterstützt bei der Veranstaltung 30 neue Unternehmen. «Ich freue mich besonders, dass die Öffentlichkeit viele der vom House of Startups unterstützten Start-ups live erleben kann», erklärt Carlo Thelen, Geschäftsführer der Handelskammer begeistert. «Wir haben alles gegeben, um aus Long Live The Summer ein unvergessliches Erlebnis zu machen», fasst Luxexpo The Box-CEO Morgan Gromy zusammen.

Besucher haben dabei am Wochenende nicht nur die Gelegenheit die Angebote zahlreicher Unternehmen zu erkunden, sondern auch diverse kulinarische Angebote an Foodtrucks, Essensständen und Wein-, Gin- und Bierverkostungen auszuprobieren. Geöffnet haben die Stände am Samstag und Sonntag von 11 Uhr vormittags bis Mitternacht. Der Eintritt ist frei. Details zum Programm können Interessierte der Website von Luxexpo The Box entnehmen.

(dm/L'essentiel)