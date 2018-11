Restaurant in Luxemburg erhält den zweiten Stern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das kleine Großherzogtum ist seit vielen Jahren ein Mekka für Freunde gehobener Kulinarik. Insgesamt acht Restaurants wurden in diesem Jahr mit einem Stern im renommierten Guide Michelin ausgezeichnet: La Distillerie (Burglinster), Léa Linster (Frisingen), Clairefontaine (Luxemburg-Stadt), La Cristallerie (Luxemburg-Stadt), Fani (Roeser) sowie Guillou Campagne und Toit pour Toi (beide Schuweiler). Neu dabei ist Les Jardins d'Anaïs (Luxemburg-Stadt), das die begehrte Prämierung zum ersten Mal entgegennehmen darf.

Ein Zwei-Sterne-Restaurant, das Moscini in der Hauptstadt, hatte bisher ein Alleinstellungsmerkmal unter den Spitzenlokalen des Landes. Seit heute muss es diese Ehre mit einem zweiten Restaurant in Luxemburg teilen: Nach neun Jahren wird das «Ma Langue Sourit» in Mutfort von den Restauranttestern mit dem zweiten Stern belohnt.

Ihren Michelin-Stern zurück gegeben haben Favaro (Esch/Alzette) und La Gaichel (bei Hobscheid). Auch das Patin d'Or (Kockelscheuer) wird nicht mehr als Sterne-Restaurant geführt.

(L'essentiel)