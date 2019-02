Auch Sprengstoff in Luxemburg gefunden

Nachdem die Polizei Trier im Keller eines Wohnhauses in Trier-Igel Sprengstoff gefunden hatte, wurden ihre Kollegen aus Luxemburg nun auch in Grevenmacher fündig. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit.

Bei zwei Hausdurchsuchungen stellte die Polizei rund ein Kilogramm Sprengstoff, einen Zünder sowie 1000 Meter Zündschnur sicher. Die Staatsanwaltschaft betont, dass «bei diesem Einsatz zu keinem Augenblick Gefahr für die Anwohner bestand». Wie in Deutschland gebe es auch in Luxemburg keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Vor Ort waren sechs Beamte der «Enquêtes spécialisées», zwei Sprengmeister und zwei Hundeführer. Ermittler der Kriminalpolizei Trier unterstützten die Luxemburger Behörden.

Materialien für selbstgebaute Bombe

Zuvor wurde im Keller eines Wohnhauses in Trier-Igel explosives Meterial gefunden. Drei Männer kamen daraufhin in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen sollen an einem Einbruch Ende 2018 beteiligt gewesen sein, bei dem 50 Kilo Sprengstoff, Zündverstärker und weitere Substanzen gestohlen wurden. Ein vierter Tatverdächtiger wurde in Konstanz festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass die Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren über den Zeitraum vom 21. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 mehrfach in einen regionalen Betrieb eingebrochen waren, um sich die Materialien für eine selbstgebaute Bombe zu besorgen. Alle Männer stammen aus der Region und besitzen die luxemburgische oder die deutsche Staatsbürgerschaft.

(sw/L'essentiel)