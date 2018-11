Thomas Kallstenius wird neuer Chef beim LIST

Führungswechsel beim Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Am 1. Februar tritt Thomas Kallstenius sein neues Amt als Geschäftsführer in der Forschungseinrichtung in Esch-Belval an. Er folgt damit auf Dr. Fernand Reining, der den Posten interimsmäßig bekleidet hatte.

Das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ist ein wichtiger Akteur in der luxemburgischen Wirtschaft und arbeitet auf dem Gebiet der Spitzentechnologien in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Umwelt und Industrie.

Der 48-jährige Schwede «ist die erste Wahl der Führungsebene», wie die Einrichtung am Montag in einem Communiqué mitteilte. Kallstenius, Absolvent der Vlerick Business School im belgischen Leuven, «verfügt über alle notwendigen Qualitäten, um die Position des LIST auf europäischer Ebene zu verbessern».

Kastellnius war bisher Direktor des Forschungsprogramms am Institut für Mikroelektronik und Bauelemente (imec) in Belgien. Ein «weltberühmtes» Institut, in dem er ein Team von 140 Forschern bei einem Programm zum Thema IT-Sicherheit betreute. Der zukünftige Geschäftsführer des LIST war gleichzeitig Strategic Marketing Director bei Alcatel-Lucent und hatte mehrere Positionen bei Ericsson inne.

