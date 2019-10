Drohnefliegen kann im Beruf sehr nützlich sein

Drohnefliegen ist ein beliebtes Hobby. Aber auch im Berufsleben kann eine Drohne «ein nützliches Instrument sein, zum Beispiel für Vermessungsingenieure, Baumeister und Architekten», erklärt Stéphane Anxionnat, Leiter der Ausbildungsorganisation Luxe-Drones.

In Luxemburg wird derzeit kein Drohnenführerschein benötigt. Dennoch bietet Lux-Drones Ausbildungen zum Drohnefliegen an. Diese richten sich insbesondere an Baufachleute, die dadurch ihre Kompetenzen in diesem Gebiet erweitern können. «Seit 2017 wurden etwa hundert Personen ausgebildet», sagt Anxionnat.

Auch wenn diese Ausbildungen nicht obligatorisch sind, ist das Berufszertifikat beim Bewerben ein Plus. Drohnefliegen ist heutzutage nicht mehr ausschließlich in der Filmindustrie, sondern ebenfalls im Forschungsgebiet und im Bausektor gefragt.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)