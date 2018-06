Holocaust-​​Mahnmal in Luxemburg eingeweiht

In der Stadt Luxemburg ist am Sonntag ein Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der Shoah eingeweiht worden. Die Skulptur des französisch-israelischen Künstlers und KZ-Überlebenden Shelomo Selinger steht auf einem Platz beim Boulevard Roosevelt, in der Nähe der früheren Sainte-Sophie-Gebäude. Am selben Platz befand sich die alte Synagoge von Luxemburg, die 1943 von den NS-Besatzern zerstört wurde.

An der Einweihungsfeier nahmen unter anderem das großherzogliche Paar, Premierminister Xavier Bettel, Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer, der Präsident des Consistoire israélite de Luxembourg, Albert Aflalo, sowie der Präsident des Komitees für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, Laurent Moyse, teil. Staat und Staat Luxemburg teilten sich die Kosten für das Monument in Höhe von 325.000 Euro.

Am Sonntag wurde zudem, genau 75 Jahre nach Abfahrt des letzten Deportationszugs aus Luxemburg, eine Gedenktafel an der Gare Centrale enthüllt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden an die 1200 Juden aus Luxemburg von den Nazis verschleppt und ermordet.

Le Couple grand-ducal a participé à l’inauguration du monument « Kaddish » à la mémoire des victimes de la Shoah Luxembourg / Copyright: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli / Plus de photos: https://t.co/qSuvZDX6cW pic.twitter.com/jBCrO5t0hI — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 17. Juni 2018

