Polizeigewerkschaft fordert schärfere Grenzkontrollen

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft für die Bundespolizei, Heiko Teggatz, hat sich im Gespräch mit der Zeitung Die Welt für schärfere Grenzkontrollen im Kampf gegen Corona ausgesprochen. Die Grenzen müssten durch «intensive mobile Bestreifung» geschützt werden, um die Einschleppung des Coronavirus aus dem Ausland zu verhindern. Nach Meinung des Bundespolizisten gelte dies insbesondere für Grenzen zu «Anreinerstaaten, die weit im roten Bereich sind». Damit fordert Teggatz auch verstärkte Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze.

Die aktuellen Stichprobenkontrollen hält er dagegen für unzureichend. Diese seien nicht geeignet, die Einreisebestimmungen für Reisende aus ausländischen Risikogebieten sicher zu überwachen. Die Gewerkschaft hatte sich bereits im Frühjahr für Grenzkontrollen stark gemacht. Auch das Bundesinnenministerium hatte damals die Grenzkontrollen befürwortet. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) verteidigte die Maßnahmen, als wirksames Mittel Infektionsketten zu Unterbrechen.

Aufhebung unter Vorbehalt

Im Juni wurden die Grenzkontrollen unter anderem zu Luxemburg und Frankreich wieder aufgehoben. Damals war angekündigt worden, dass diese wieder eingeführt werden könnten, sollte sich das Infektionsgeschehen verstärken. Als Grenzwert wurde dabei auf den bekannten 50er Wert (50 Neuinfektionen je 100.000 innerhalb von sieben Tagen) verwiesen. Diesen Wert hat Luxemburg zuletzt deutlich überschritten, weshalb derzeit das RKI Luxemburg als Risikogebiet gelistet hat.

Sollte Deutschland erneut Grenzkontrollen einführen, müsste dieses Vorhaben zuvor bei der EU-Kommission angemeldet werden. Nach dem Zeitungsbericht sei das deutsche Innenministerium aktuell aber in dieser Sache eher zögerlich. Gleichzeitig setzt die deutsche Regierung offenbar auf eine Strategie aus Quarantäne und Testmaßnahmen. So arbeitet man im Ministerium offenbar an einer Quarantäneregelung für alle Bundesländer, die am 8. November in Kraft treten soll. Danach müssten Reisende aus Risikogebieten für zehn Tage in Quarantäne und sich vor der Einreise online anmelden.

Kontrollbericht vertraulich

Die deutsche Regierung hat nach dem Schengener Übereinkommen einen Bericht über die Grenzkontrollen im Frühjahr bei der EU-Kommission eingereicht. Wie aus der Antwort des Außenministeriums auf die parlamentarische Anfrage des Piraten-Abgeordneten Sven Clement hervorgeht, wurde dieser Bericht von deutscher Seite als vertraulich gekennzeichnet. Über den Inhalt diese Berichts konnte das Außenministerium daher nichts sagen.

Die Regierungschefs der Bundeländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind angesichts der scharfen Töne alarmiert. Tobias Hans, Malu Dreyer und Winfried Kretschman sprachen sich am Freitag gegen eine erneute Grenzschließung aus. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten die drei ihr Bekenntnis zu offenen Grenzen und für die derzeit geltende 24-Stunden-Regel, die Einschränkungen im Alltag der Menschen auf beiden Seiten der Grenze verhindern soll. Auch Luxemburgs Ministerin für die Großregion, Corinne Cahen, und der Europaminister des Saarlands, Peter Strobel, haben sich vergangene Woche deutlich gegen eine erneute Schließung der Grenzen ausgesprochen.

(hoc/L'essentiel)