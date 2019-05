«Das Land verliert einfach einen lieben Menschen»

Das luxemburgische Parlament hat am Freitag in einer außerordentlichen Sitzung dem am 23. April verstorbenen Großherzog Jean gedacht. Nach dem Einzug der Abgeordneten geleiteten Premierminister Xavier Bettel, Chamberpräsident Fernand Etgen und Kammergeneralsekretär Claude Frieseisen Erbgroßherzog Guillaume zu seinem Platz.

Etgen würdigte Großherzog Jean in seiner Rede als «kompetenten, hingebungsvollen und großen Staatschef». Der Begriff «Landesvater» drücke am besten aus, was Jean für Luxemburg war: Die Beziehung zwischen dem Großherzog und seinem Volk seien stets von gegenseitigem Respekt, Anerkennung und einer warmen Herzlichkeit geprägt gewesen. Jean habe sein Leben dem Land gewidmet, sagte Etgen, und verwies unter anderem auf seine Dienste im Zweiten Weltkrieg und den wirtschaftlichen Aufschwung in den Jahren danach.

Im zweiten Teil seiner Rede konzentrierte sich der Chamber-Präsident auf den Menschen Jean. Für den fünffachen Vater seien die Aufgaben als Ehemann, Papa, Großvater und schließlich auch Urgroßvater immer im Vordergrund gewesen. «Auf sämtlichen Familienfotos sind glückliche Gesichter zu sehen», so Etgen.

«Wir werden ihn nie vergessen»

Der verstorbene Großherzog sei ohne Zweifel ein durch und durch positiv eingestellter Mensch gewesen, der sich neben den Bereichen Politik und Wirtschaft auch in der Kultur, im Sport und im Umweltschutz verdient gemacht hat. Das Land verliere mit Jean nicht nur einen vorbildlichen Staatschef, sondern auch eine herzliche und sympathische Person und «ganz einfach auch einen lieben Menschen».

Nach einer Schweigeminute betrat Premierminister Bettel das Rednerpult. Er bezeichnete das ehemalige Staatsoberhaupt als eine Person, die Zeit ihres Lebens für fundamentale Prinzipien wie Freiheit, Unabhängigkeit und Respekt gestanden hat.

Jean habe in düsteren Zeiten sein Leben riskiert. Es sei auch ihm zu verdanken, dass die nachfolgenden Generationen keinen Krieg mehr erleben mussten. «Die Welt ist nicht unkomplizierter geworden. Deshalb müssen seine Überzeugungen von uns fortgeführt werden. Ein lieber Mensch ist von uns gegangen. Wir werden ihn nie vergessen», sagte Bettel.

