Interaktivität, Wissenschaft und Spaß im Grund

Ein Dinosaurierskelett mit echten Straußenknochen bauen, in 3D in die Tiefen des Ozeans ein oder abtauchen oder das Prinzip der Herstellung eines Impfstoffs verstehen: Die 48 Workshops und Vorführungen, die im Rahmen des 13. Wissenschaftsfestivals im Naturmuseum und in der Abtei Neumünster angeboten wurden, begeisterten von Donnerstag bis Sonntag 2600 Schülerinnen und Schüler aus 170 Klassen sowie 6000 weitere Besucherinnen und Besucher.

«Wir bieten eine breite Palette wissenschaftlicher Aktivitäten für Kinder von 6 bis 17 Jahren und sogar für Eltern an. Mit direktem Kontakt zu Forschern des LIST, des LNS oder des LIH», sagt Patrick Michaely, Organisator der Veranstaltung. «Es ist toll, die Wissenschaft spielerisch zu entdecken», sagt Marie aus Luxemburg-Stadt, die mit der 10-jährigen Noémie gekommen ist. Letztere war besonders von den Rätseln, vor die sie im Escape-Game-Raum gestellt wurde, gefesselt. «Außerdem war es super, eine Stadt zu bauen und damit zu experimentieren, wie man den Einschlag von Asteroiden auf der Erde verhindern kann», sagte sie.

Für Maxime und Danielle war es wichtig, ihren Sohn Noah (6 Jahre) «schon in jungen Jahren für die Wissenschaft zu sensibilisieren, auch wenn er manchmal bei bestimmten Workshops lange anstehen musste. Kathy (9) aus Walferdingen fand es bei ihrem ersten Besuch «toll, ihre Mutter mit einer Chemikalie zu besprühen», nachdem diese einen Tyvek-Ganzkörperschutzanzug angezogen hatte. Sie will im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein.

(Jean-François Colin/L'essentiel)