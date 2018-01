Pegelstand der Mosel sinkt – vorerst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Wasserstand an der Mosel soll nach Angaben des Amts für Wasserwirtschaft ab Sonntag sinken. Am Montagmorgen erreichte das Wasser 538 Zentimeter bei Stadtbredimus und 532 Zentimeter bei Grevenmacher. Am Sonntagmorgen waren die Pegelstände mit 624 Zentimeter und 612 Zentimeter noch wesentlich höher. Damit ist der Stand immer noch hoch genug für eine Überwachung durch die Behörden.

Und die scheint auch geboten. Laut der Website Inondations.lu soll der Pegelstand am Dienstag bereits wieder steigen. Auch wenn MeteoLux keine neuerliche Hochwasserwarnung zum Wochenbeginn herausgibt, so ist doch weiterhin mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen.

Am Sonntag haben etliche Anwohner der vom Hochwasser gefährdeten Gebiete entlang der Mosel auf Nachfrage von L’essentiel bestätigt, dass sie sich auf weitere Überschwemmungen vorbereiten. Für die dort ansässigen Geschäfte haben die Wassermassen bereits negative Konsequenzen.

In der Bildergalerie können Sie sich einen Überblick über die bisherigen Überschwemmungen verschaffen.



(NC/L'essentiel)